Tramitan la legalización de siete parcelas en el polígono cruceño

El Concello de Vila de Cruces somete a exposición pública por un mes la aprobación inicial del estudio de detalle elaborado para la regularización de siete parcelas del polígono empresarial de O Camballón. Las referencias catastrales de figuran en el anuncio publicado ayer en el BOP y la documentación puede consultarse en el consistorio.

