El tirón galo de Carboeiro

El monasterio de Carboeiro recibió en agosto 2.872 visitas, lo que supone un aumento de algo más de 200 con respecto al mismo mes del año pasado. Hombres y mujeres de entre 35 y 65 años que se acercaron en su vehículo particular y con la familia hasta el antiguo cenobio después de realizar una búsqueda en internet y encontrar el monumento conforman el perfil turístico mayoritario. También hubo un pequeño porcentaje (9%) de visitas que llegó a pie, bien dando un paseo desde el Balneario Baños da Brea, bien realizando el Sendeiro do Deza, que comunica la Fervenza do Toxa con el monasterio.

Como dato curioso en este mes de verano, igual que en el anterior, se observa un cambio importante en el origen de las visitas. El porcentaje más alto ya no es el de personas gallegas (41%), sino la de procedentes del resto de España (56%), con Madrid a la cabeza, al aportar 485 visitantes. En lo tocante a Galicia, los turistas procedían de lugares muy variados, en su mayoría de las provincias de Pontevedra y A Coruña, con Santiago como principal lugar de referencia (184).

Finalmente, del extranjero fueron 230 personas, procedentes de Reino Unido, Italia, Croacia, Polonia, Países Bajos, Noruega, México o Nicaragua, entre otros. No obstante, destacan los 78 turistas provenientes de Francia, uno de cada tres ciudadanos foráneos y cifra récord de un mismo país desde que existen registros.

Cambio de horario

Por otro lado, el monasterio modifica a partir del próximo martes, 16 de septiembre, su horario de apertura al público e implanta el de otoño, debido a la reducción de las horas de luz natural. Hasta finales de octubre, el acceso será de 11 a 14:30 y de 16 a 19 horas, de martes a domingo; los lunes, a partir del 22 de septiembre, las dependencias monacales estarán cerradas. Carboeiro, que se mantiene como uno de los reclamos turísticos de la comarca, aplicará el horario de invierno a partir del último domingo de octubre, coincidiendo con el cambio de la hora en España.