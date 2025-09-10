Silleda establece servicios mínimos para los dos días de huelga del SAF

El Concello de Silleda ha establecido servicios mínimos para garantizar la atención esencial a las personas usuarias del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) más vulnerables durante los dos días de la huelga autonómica, 10 y 11 de septiembre, convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG). El sindicato exige un protocolo de prevención de la violencia laboral y la mejora de la seguridad y dignidad del personal de estos servicios. La movilización volverá entre los días 23 y 25.

Durante la doble jornada de huelga de hoy y mañana, el SAF de Silleda estará atendido por auxiliares que manifestaron voluntariamente su disponibilidad a prestar los servicios mínimos. Pero únicamente se encargará de 23 personas usuarias, con reducción horaria. La selección se ha realizado priorizando los casos de mayor dependencia y vulnerabilidad, así como las personas que no cuentan con apoyo familiar. Todas las medidas han sido comunicadas a las familias de los usuarios, informa el Concello.