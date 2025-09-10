Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Silleda establece servicios mínimos para los dos días de huelga del SAF

REDACCIÓN

Silleda

El Concello de Silleda ha establecido servicios mínimos para garantizar la atención esencial a las personas usuarias del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) más vulnerables durante los dos días de la huelga autonómica, 10 y 11 de septiembre, convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG). El sindicato exige un protocolo de prevención de la violencia laboral y la mejora de la seguridad y dignidad del personal de estos servicios. La movilización volverá entre los días 23 y 25.

Durante la doble jornada de huelga de hoy y mañana, el SAF de Silleda estará atendido por auxiliares que manifestaron voluntariamente su disponibilidad a prestar los servicios mínimos. Pero únicamente se encargará de 23 personas usuarias, con reducción horaria. La selección se ha realizado priorizando los casos de mayor dependencia y vulnerabilidad, así como las personas que no cuentan con apoyo familiar. Todas las medidas han sido comunicadas a las familias de los usuarios, informa el Concello.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents