Seis de cada diez mujeres tienen el carné de conducir, frente al 75% de los hombres

En Deza y Tabeirós-Terra de Montes hay 42.136 personas que están registradas en el censo de conductores, según los datos emitidos por la Dirección General de Tráfico. Esto significa que el 67% de la población total de la comarca cuenta con algún tipo de permiso de conducir. Dentro de este grupo, 23.087 son hombres y 19.045 mujeres. Si comparamos la cifra femenina en contraste con el censo de conductores obtenemos un 45%, pero relacionándola con el censo de población femenina, muestra que el 59,2% de las mujeres están habilitadas por la DGT para conducir vehículos, sin distinción entre tipo de permisos. Los hombres representan el 55% del censo de conductores, y un 75% de la población masculina total de las comarcas.

Sin embargo, lo más sorprendente de estos datos no es la casi repartición a medias por géneros, si no la longevidad de este fenómeno. Si consultamos los informes generales de la DGT que publica anualmente desglosados en datos municipales, llegando a los de mayor antigüedad posible (en este caso serían los datos de 2014), se puede observar que en diez años la población conductora se ha mantenido prácticamente igual. En 2014, según la DGT, había 43.103 conductores, 24.373 hombres y 18.730 mujeres. Aunque la población total era mayor, 66.305 frente a los 62.973 de 2024, había un ratio similar, más mujeres que hombres. El número de conductoras dentro de la población femenina de las comarcas representaba el 55%, sólo un cuatro por ciento menos que en 2024. En el caso de los hombres, el 78,4% contaban con permiso de conducir, casi un cuatro por cierto más que en el presente.

El municipio con mayor número de conductores (sin diferenciar una vez más por le tipo de vehículo) es A Estrada, no sólo por tener 14.080 en el censo de conductores, sino porque en relación con su población, el 69,9% cuentan con permiso, el porcentaje más alto de la zona.

El más bajo es para Dozón, coincidiendo también con el número más bajo total sin comparar con población total, 583, y también contrastando, 59,8%. En general, sin diferenciar por género o municipio, la mayoría de ayuntamiento rondan el 60% de personas con algún permiso de conducción en su padrón.

El informe también recogía el número de parques municipales de vehículos, 60.111 en 2024 en las comarcas. Esta es una cifra que sube año tras año, situándose en 2023 a 58.325 y 56.652 en 2018. Como no, el mayor número es de turismos, un total de 42.843, 228 más que en 2023. El 82% de estos coches tienen menos de 25 años, el 40% por debajo de 15 y el 18% menos de 8. Solo el 5,6% del total automóviles de la comarca tienen menos de cuatro años.

Las motos siguen siendo el segundo medio de transporte, 3.616 en 2024, 3.505 en 2023. En cuanto al resto de vehículos, se contabilizaron: 1.223 ciclomotores, 3.616 motos, 4.378 furgonetas y 4.088 camiones.

Sube el número de vehículos eléctricos y con sistema de propulsión GLP

El sistema de propulsión que más tienen los vehículos del territorio es el diesel. En total, se registraron en las comarcas 40.636 medios de transporte con este combustible. Para la sorpresa de nadie, le sigue los que funcionan con gasolina, con 17.691, que se distancia bastante de la cantidad del primer tipo de hidrocarburo.

Los eléctricos completan el pódium de sistemas de propulsión, con solo 133 en todo el territorio. El municipio con mayor número de este tipo de vehículos es A Estrada, que cuenta con 56 en 2024, 15 más que el año anterior. Le sigue Lalín con 36, Silleda con 17 y Vila de Cruces con 10.

El siguiente es el GLP, Gas Licuado del Petróleo, con 117 en las dos comarcas. A Estrada también subió en este tipo de medios de transporte en este último año, pasando de 26 a 38. Le sigue Lalín con 36 y luego Silleda con 22. Todos los municipios cuentan con al menos tres vehículos de este tipo menos Dozón.

Por último, en otros tipos de propulsión se registraron 7 vehículos. Cabe destacar, que en todo el territorio no hay ni un solo vehículo propulsado por GNL, Gas Natural Licuado.