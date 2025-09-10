Ruta dos Pazos e Ponte Taboada el 5 de octubre

Roteiros de Lalín organiza para el 5 de octubre una caminata por su décimo aniversario. El trazado elegido es la Ruta dos Pazos e Ponte Taboada y el grupo partirá a las 9.30 horas de la Praza da Igrexa de Lalín para completar un recorrido de 14 kilómetros de dificultad baja. Se ofrece más información en roteirosdelalin.gal.