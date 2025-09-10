Una quincena de migrantes realiza el curso de español que la Diputación estrena en Lalín

La Diputación de Pontevedra organiza por primera vez en Lalín, en colaboración con la Universidade de Vigo (UVigo), un curso de español gratuito para que personas inmigrantes puedan superar las pruebas orales, escritas y de comprensión del examen DELE A2 del Instituto Cervantes, indispensable para que puedan solicitar la nacionalidad española y así ayudarlas en su integración en la provincia como ciudadanía de pleno derecho. En esta acción formativa, que se lleva a cabo lugar en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero, van a participar una quincena de personas procedentes de Argelia, Brasil, Lituania, Marruecos, Rumanía, El Sáhara y Senegal.

El objetivo de este seminario, que comenzó ayer por la mañana y que se extenderá hasta el próximo día 19, es facilitar a las personas de países no hablantes de español la consecución de este título y apoyar, de este modo, su integración en la provincia como ciudadanía de pleno derecho. Las personas que van a participar saben leer y escribir, se encuentran en situación regular en España, son mayores de 16 años, tienen conocimientos básicos de la lengua española. Además, están empadronadas en los municipios de Lalín, Rodeiro y Silleda.

Las aulas se llevan a cabo entre las 9.30 y las 13.45 horas.