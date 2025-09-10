La Peña Ciclista Bikestrada presenta sus escuelas de BTT

La Peña Ciclista Bikestrada animó a acudir el próximo sábado día 13, a partir de las 18.00 horas, al estadio Novo Municipal de A Estrada. Allí se podrá conocer y probar el nuevo circuito de BTT. Además, se ofrecerá información sobre las actividades de la escuela municipal de BTT que se pondrá en marcha este curso y que ya tiene abierto el plazo de inscripción. También se podrá disfrutar de un picoteo.