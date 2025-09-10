La Peña Ciclista Bikestrada presenta sus escuelas de BTT
REDACCIÓN
Lugar
La Peña Ciclista Bikestrada animó a acudir el próximo sábado día 13, a partir de las 18.00 horas, al estadio Novo Municipal de A Estrada. Allí se podrá conocer y probar el nuevo circuito de BTT. Además, se ofrecerá información sobre las actividades de la escuela municipal de BTT que se pondrá en marcha este curso y que ya tiene abierto el plazo de inscripción. También se podrá disfrutar de un picoteo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «El pueblo es más cómodo pero ya no nos vemos en un piso»
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- 130 años como monumento nacional
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Las Rías Baixas sueñan con los Óscar de la mano de «Romería»