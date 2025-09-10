Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pasacalles y concierto de la Banda de Agolada

La Banda de Música Municipal de Agolada actúa en la Praza do Concello de la localidad el próximo domingo, día 14. Dará un pasacalles a las doce del mediodía y un concierto una hora más tarde. El evento está organizado por el Concello de Agolada.

