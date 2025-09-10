El Museo de Lalín recibe una obra de Elena Colmeiro

Una escultura de la artista Elena Colmeiro luce en el Museo Municipal de Lalín después de que el Concello aceptase la donación de la pieza por parte del hijo de la creadora, Jesús Valverde Colmeiro. La edil de Cultura, Begoña Blanco explica que se trata de una obra en madera policromada de gran escala (4 metros) en formato escultórico realizada por Elena Colmeiro González en el período 2010-2012, expediente poco habitual en su trayectoria, lo que incrementa su exclusividad, al igual que al ser de las piezas que produjo en su última etapa y de haber formado parte de una de las exposiciones del Museo de Pontevedra, así como de la XVI Bienal Laxeiro llevada a cabo en mayo de 2023 con el título Lalín, punto de encuentro en el camino.

La madera, resistente y estable, fue tratada para asegurar la durabilidad, que está complementada con la intervención cromática, acercando la identidad propia de la artista. Jesús Valverde, hasta ahora propietario de la obra , expresa que «movido por el interés de contribuir al patrimonio artístico y cultural de la ciudad, desea donar la obra al Museo Municipal Ramón María Aller de Lalín con la intención de que pase a formar parte de su colección permanente». La pieza pasará a integrar la colección estable del complejo museístico. Blanco agradece, en nombre del pueblo de Lalín a la familia de Elena Colmeiro la donación de la obra por la deferencia que tuvo con el concello y por su contribución al enriquecimiento de los fondos de museo. La obra lleva por título Madeira.

Elena Colmeiro González (Silleda 1932-Madrid 2021), hija del pintor Manuel Colmeiro, se formó en la Escuela Nacional de Cerámica de Buenos Aires y destacó como una de las primeras escultoras en España en trabajar materiales industriales y cerámicos aplicados a la escultura informalista. Desde su primera exposición en Vigo en 1955, desarrolló una carrera repleta de reconocimientos —Premio de la Bienal de Uruguay (1966), Medalla de Oro en Faenza (1967), y estancia en el European Ceramics Work Centre de Holanda (1990–1991)— que consolidaron su prestigio internacional. En Galicia, destacó la exposición retrospectiva Elena Colmeiro. Sen título en el Museo de Pontevedra (abril–mayo 2014). Su obra formó parte de colecciones institucionales de prestigio, como el Museo de Pontevedra, el Museo de Belas Artes de A Coruña, Afundación, Abanca, Parlamento de Galicia y museos en Barcelona, Vigo, Ginebra, Estados Unidos, Polonia y Japón.