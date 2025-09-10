Más de millón y medio de euros facturados en una sesión con mayor afluencia de reses

Un total de 1.344 animales (74 más que el martes pasado) concurrieron al mercado de ganado bovino celebrado ayer en Silleda y 1.283 fueron adjudicados por un montante global de 1.543.058 euros. El volumen de transacciones sube en 166.000 euros con respecto al martes precedente, debido a que se comercializaron 87 reses más y también a la subida de los precios de los terneros de recría, que cotizaron a 630,49€ (57,59€ más), y del vacuno mayor, que promedió 2.372,02€ (108,95€ más); en cambio, los terneros cebados se pagaron a 1.501,68€, que son 14,7 menos que en la anterior sesión de la Central Agropecuaria de Galicia.