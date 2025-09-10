Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mejoran una pista cerca del templo de Méixome

Cuñarro visitó las obras.

El edil de Obras de Lalín, José Cuñarro, y la pedánea de Méixome visitaron el reafirmado del vial que une la iglesia de esta parroquia con el cruce de la carreterad e Santiso, que presta servicio a numerosos vecinos. El tramo fue aglomerado en caliente para una mayor duración.

