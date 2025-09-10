Un maestro entre O Foxo y Catoira

Un día después de comenzar el curso escolar 2025-26, la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del colegio de estradense de O Foxo ha trasladado sus quejas a la Xunta de Galicia por la redistribución del profesorado, con modificaciones que a su entender reducen la atención y la calidad de la enseñanza. ¿Puede un docente compartir el colegio de O Foxo con un colegio de Catoira y atender a todas sus tareas y clases? Para Paula Cao Brey, responsable de la ANPA Alecrín, la respuesta es evidente.

«El comienzo del curso escolar es un momento de expectativa para muchas familias, pero también está cargado de preocupaciones, especialmente cuando se anuncian recortes que comprometen la calidad de la educación.», afirma, destacando su malestar por la reciente adjudicación de profesorado, «que afecta directamente la calidades educativas de los niños y niñas».

Cao nos explica que uno de los casos que ha motivado estas quejas afecta al puesto de profesor de Educación Física. Esta plaza estuvo ocupada durante los últimos 18 años por el escritor estradense Xosé Luna, quien se retiró al finalizar el pasado curso 2024-25. La Xunta de Galicia cubrió esa vacante en el cuerpo docente con otro profesor de Educación Física pero no lo hizo con una plaza, sino apostando por la figura de profesor «itinerante». Esto implica que el colegio de O Foxo debe compartir este maestro con un centro escolar ubicado en el Concello de Catoira.

Una vez iniciado el curso, se ha visto que es imposible, teniendo en cuenta la distancia entre A Estrada A Estrada y Catoira –unos treinta kilómetros– que el profesor de Educacíón Física pueda acudir todos los días al colegio de O Foxo. «No va a poder atender a todo», lamenta la responsable de la ANPA Alecrín. Ante esta situación, la dirección del centro tuvo que recortar sus horas de clases, dejándolo solo con las clases de Educación Primaria. A partir de ahora, las clases de Educación Física de Educación Infantil, deberán impartirlas las profesoras de esos cursos.

Otra situación que consideran «injustificable» afecta al grupo de Tercero de Educación Primaria. Según explican, se trata de un curso que cuenta siempre con unos 26 o 27 alumnos que, por su ratio, siempre estuvo desdoblado en dos clases. Este curso sin embargo Educación no concedió dos profesores a tiempo completo para esas clases. Uno de ellos ha pasado a ser un docente de apoyo, que tiene menos horas lectivas que un titular.

Esto hace que sea imposible tener dos clases desdobladas como hasta ahora, ya que las horas del maestro itinerante no dan para cubrir toda la jornada los cinco días de la semana. «El profesor de apoyo, que tiene una jornada de tan solo once horas, no es suficiente para ofrecer el desdoblamiento del grupo, así que la única solución es que el curso se desdoble en dos clases para las asignaturas centrales, mientras que se unen en una sola para el resto», explica Cao, quien resalta además que se trata de un curso que tiene alumnos con «necesidades especiales», que precisan más atención.

«Esta situación no solo dificulta la organización del centro, sino que también afecta a la continuidad pedagógica y al bienestar del alumnado», explican desde la ANPA del centro escolar estradense. «Por todo esto, solicitamos encarecidamente una revisión urgente de la adjudicación de profesorado, con el objetivo de garantizar una dotación idónea que responda a las necesidades reales del centro y de su alumnado».