Luis Ferro afonda na historia da Torre de Guimarei
O diplomado en Xenealoxía, Heráldica e Nobilitaria ofrece unha charla mañá xoves na Biblioteca Xosé Luna
REDACCIÓN
A Biblioteca Xosé Luna de Guimarei acollerá este xoves 11 de setembro, ás 21.00 horas, unha charla divulgativa a cargo do investigador Luis Ferro Pego. A intervención estará dedicada á Torre de Guimarei, un dos elementos patrimoniais máis singulares do municipio, sobre o que o relator fará un percorrido histórico detallado.
Ferro repasará os distintos moradores e propietarios do inmoble ao longo dos séculos, deténdose tamén no papel do marquesado vinculado á torre. A súa intervención concluirá cunha reflexión sobre a decadencia do edificio, os actuais titulares da propiedade e o escaso interese que, segundo o autor, amosan as administracións políticas na súa conservación.
O conferenciante é diplomado en Xenealoxía, Heráldica e Nobilitaria, vocal e delegado da Asociación de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia, así como membro da Asociación Española de Militares Escritores e da Asociación de Estudos Históricos de Galicia. Ademais, exerce como académico correspondente da Academia Xacobea.
A charla está aberta ao público e constitúe unha oportunidade para achegarse á historia e ao presente dun dos bens patrimoniais máis representativos da Estrada.
