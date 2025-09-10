Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las juntas de gobierno de Lalín serán los lunes

Las juntas de gobierno de Lalín pasarán a celebrarse todos los lunes a las 20.30 horas. Esta será la convocatoria habitual a excepción de los lunes en los que haya sesiones ordinarias de las comisiones informativas, cuando se fijarán a las 22.00 horas. El acuerdo será comunicado en el siguiente pleno.

