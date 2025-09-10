Investigado por conducción temeraria en un parque empresarial de Silleda: estaba derrapando con un BMW
La Policía Local «caza» a un vecino haciendo maniobras ilegales, entre ellas, circular en sentido contrario
R. D.
La Policía Local de Silleda investiga a un conductor por un posible delito contra la seguridad viaria. El hombre fue identificado el pasado domingo cuando realizaba maniobras antirreglamentarias en el parque empresarial Área 33 y se enfrenta a una denuncia por conducción temeraria, lo que implicaría una sanción económica de 500 euros y la detracción de 6 puntos de su carné.
El conductor, vecino del municipio, fue «cazado» mientras hacía derrapes con su vehículo, un BMW de alta gama. Entre otras temeridades, también fue captado circulando en sentido contrario en una de las rotondas del polígono trasdezano.
La Policía Local de Silleda ha incrementado los controles en distintos puntos del término municipal con el objetivo de evitar situaciones como la acontecida en las calles del parque industrial. Este aumento de la vigilancia se produce a raíz de haberse detectado la presencia de conductores cometiendo imprudencias y ante la creciente preocupación por el riesgo que conlleva para la seguridad vial.
- Así es la nueve sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes
- Aguacates, ¿el negocio del futuro?