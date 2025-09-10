Investigado por conducción temeraria en un parque empresarial de Silleda: estaba derrapando con un BMW

La Policía Local de Silleda investiga a un conductor por un posible delito contra la seguridad viaria. El hombre fue identificado el pasado domingo cuando realizaba maniobras antirreglamentarias en el parque empresarial Área 33 y se enfrenta a una denuncia por conducción temeraria, lo que implicaría una sanción económica de 500 euros y la detracción de 6 puntos de su carné.

El conductor, vecino del municipio, fue «cazado» mientras hacía derrapes con su vehículo, un BMW de alta gama. Entre otras temeridades, también fue captado circulando en sentido contrario en una de las rotondas del polígono trasdezano.

La Policía Local de Silleda ha incrementado los controles en distintos puntos del término municipal con el objetivo de evitar situaciones como la acontecida en las calles del parque industrial. Este aumento de la vigilancia se produce a raíz de haberse detectado la presencia de conductores cometiendo imprudencias y ante la creciente preocupación por el riesgo que conlleva para la seguridad vial.