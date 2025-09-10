Forno lamenta que una plaza de pediatría del centro de salud vuelva a quedar desierta

La portavoz del PSOE de Lalín, Alba Forno, manifiesta su profunda preocupación «ante la alarmante situación de la atención pediátrica» en el municipio una vez que la plaza de pediatría prevista para el CIS quedó desierta. «Es inaceptable que un municipio como Lalín, con una importante población, no tenga cubierta esta área con todos los profesionales», dice. .

Forno recuerda que esta situación no es nueva, que ya hace tiempo que el servicio de Pediatría se está deteriorando en nuestro municipio y fuerza a las familias a acudir a la sanidad privada o desplazarse hasta otras localidades para recibir la atención médica. Cuestiona el compromiso del gobierno local con la sanidad pública, «un derecho que debería estar más que garantizado y en el que se debería centrar buena parte de los esfuerzos del ayuntamiento». Considera inadmisible el abandono por parte del Sergas y en este caso, no contar con pediatras suficientes «afecta gravemente a las familias que dependen de un servicio sanitario esencial para sus hijos».

Añade que no es suficiente construir infraestructuras sin garantizar luego los servicios y el personal que hagan de este centro un verdadero pilar de la atención sanitaria en la comarca.