Fiestas de la Saleta en Loimil con música y churrascada
REDACCIÓN
A Estrada
Loimil celebra el próximo fin de semana las fiestas en honor la Virgen de la Saleta. Arrancan el viernes con la novena, seguida de procesión hasta la capilla, acompañada de la Banda de Música Recreativa e Cultural de Bandeira y tirada de fuegos de artificio. A las 22.00 se realizará una churrascada.
El sábado habrá misas rezadas toda la mañana y sesión vermú, de nuevo con la banda de Bandeira y la Municipal de A Estrada. A las 21.30 horas será el momento de la verbena, con el grupo Cristina e Lucía. El domingo se vivirá la clausura con misa solemne y subida de la virgen desde la capilla hasta la iglesia parroquial.
