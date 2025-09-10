Espectáculo teatral en Lalín el 19 de octubre
El Salón Teatro de Lalín acogerá el próximo 19 de octubre la representación de la obra Dous rombos... pasa para a cama, de Sergio Alba. Las entradas se pondrán a la venta a 8 euros en anticipada, mientras que en taquilla costarán 10. La función, en clave de humor que huye de la rutina digital y defiende el lado más analógico de la sociedad, será a las 19.00 horas. Recuerda cuando los dos rombos en el televisor mandaban a los menores para cama.
