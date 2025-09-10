Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espectáculo teatral en Lalín el 19 de octubre

El Salón Teatro de Lalín acogerá el próximo 19 de octubre la representación de la obra Dous rombos... pasa para a cama, de Sergio Alba. Las entradas se pondrán a la venta a 8 euros en anticipada, mientras que en taquilla costarán 10. La función, en clave de humor que huye de la rutina digital y defiende el lado más analógico de la sociedad, será a las 19.00 horas. Recuerda cuando los dos rombos en el televisor mandaban a los menores para cama.

