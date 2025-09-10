Entrevista | Rafael Verde Penas Director de EspagnExport
«España ten moi boa imaxe no mercado estranxeiro: bos profesionais e prezos»
O cruceño acaba de emprender a empresa EspagnExport, un servizo de internacionalización dixital con sede en Lalín. Naceu en Francia e especializouse en Comercio Exterior polo CESEM de Marsella e Máster en Comercio Internacional do ICEX|CECO. Conta con vinte anos de experiencia, traballando en varias empresas como responsable de exportación, como en Recreativos Presas en Lalín.
EspagnExport é unha nova empresa de Lalín que ofrece un servizo de internacionalización dixital de negocios. Falamos co seu director, Rafael Verde, un dezao especializado en exportación.
A que se adica EspagnExport?
Á exportación, a axudar a empresas na súa labor de prospección internacional, especializándonos nos mercados francófonos. Isto inclúe Francia, mercados de África como poden ser, dende Alxeria ata Costa de Marfil. En definitiva, todos os mercados onde o francés se empregue como idioma de negocios.
Por que mercados en francés?
Simplemente decidimos especializarnos, e foi a ruta que tomamos. O tema do comercio internacional é tan amplo que era necesario distinguirse. Optamos por esta vía pola facilidade co idioma no meu caso, e tamén porque contamos cunha oficia en París. Tamén estamos homologados polo Igape como axentes mediadores para o mercado francés.
Entón conta con dous centros: un en Lalín e outro en París.
Si, eu estou en Lalín e teño un colaborador en París que tamén é español. El encárgase de todo o tema xestión de clientes dende Francia directamente. Escollín Lalín porque eu son nativo do Deza, de Vila de Cruces, e levo moitos anos residindo nesta localidade.
A grandes trazos, que servizos ofrecen?
Axudamos ás empresas a facer prospección internacional empregando ferramentas dixitais. Consideramos que a internacionalización dixital non é só traducir, por exemplo, un sitio web. Tamén é necesario levar a cabo toda unha estratexia para posicionar á empresa e os seus produtos noutros mercados. Isto require competencias no comercio internacional, para todo o que é o ámbito da xestión do comercio internacional, a loxística ou as normativas dos diferentes mercados. Por outro lado, tamén require de competencias dixitais, como desenvolvemento web ou configurar e enfocar o posicionamento dunha páxina nun novo mercado. Consideramos que existe un enorme potencial en empregar ben a páxinas como ferramenta de internacionalización, e que está moi desaproveitado. Agora estamos preparándonos para lanzar un novo servizo de prospección de mercado e clientes apoiándonos na intelixencia artificial. Estamos en contactos moi avanzados con Efimove, que desenvolveu unha ferramenta, Orkaia, que permite facer prospección de clientes apoiándose na IA. Encárgase de procurar segundo tipo de produto o cliente obxetivo, de momento só no mercado francés.
Xa que van empregar IA, dentro dun mundo polarizado en opinións sobre esta tecnoloxía, como se posicionan?
Creemos que os postos de traballo van mudar e transformase, e a IA será unha ferramenta coa que teñamos que aprende a traballar para adaptarnos á velocidade coa que funciona o mundo.
Existen moitas diferencias entre os mercados francófonos e o español?
Diferencias, moitísimas non hai, pero hai moitas oportunidades desaproveitadas. Xa non é como fai anos, que ao mellor antes o profesional español estaba desmarcado porque non acadaba o nivel que se procuraba. Foi un cambio radical, e pódese apreciar na economía do país, que está crecendo. As empresas francesas mírannos con outros ollos: temos capacitación a nivel produción e subministrar o produto ou servizo, pero tamén hai moitos profesionais que teñen moi boas competencias. Hai que aproveitar isto, por exemplo en África, que é o mercado futuro polo crecemento que realizará nos próximos anos. E en España temos posibilidades, porque somos competitivos en calidade e en baixos prezos (en comparación co resto de Europa).
Cal diría que é o mercado máis doado para entrar?
Pois atreveríame a dicir Alxeria, polo cambio da xeopolítica no último par de anos. Polo cambio de política do goberno de España e Francia de cara ao Sáhara occidental, si que foi un mercado que se pechou e é moi complicado entrar.
Houbo algún produto que vos chegara imposible de exportar?
Hai certos mercados que por relixión non podemos comercializar todos os produtos, como os cárnicos ou bebidas alcohólicas. Pero de momento, non tivemos ningún caso imposible.
