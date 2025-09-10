Los delitos informáticos se multiplican por cuatro en los últimos cinco años

El 25% de los delitos cometidos en Galicia están relacionados con la ciberdelincuencia. La incidencia en las comarcas se sitúa todavía por debajo de la media autonómica pero crece por encima de la provincial. La evolución de este tipo de hechos delictivos se cuadriplicó en Lalín y A Estrada en solo un lustro, pasando de un total de 67 denuncias en 2019 a 253 al cierre de 2024. Los balances de criminalidad difundidos por el Ministerio del Interior con una periodicidad trimestral solo refieren denuncias de los ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes.

Las estafas informáticas siguen siendo mayoritarias en la cibercriminalidad y de las 67 denuncias formuladas en 2019 [36 en Lalín y 31 en A Estrada] un total de 58 eran por este motivo, mientras que las restantes 19 se incluían como «otros ciberdelitos». El pico máximo en este período se alcanzó en los años 2021 y 2022, con 296 denuncias en cada caso, con mayor incidencia en la capital de Tabeirós. En 2023 se produjo un cambio de tendencia y en Lalín hubo 155 por 123 en A Estrada, situación que se mantuvo el pasado ejercicio, con 130 en la localidad dezana por 123 en la de Tabeirós. Si hace cinco años en Lalín se promediaban tres denuncias al mes por estafas informáticas u otros ciberdelitos, el curso pasado fueron once. En el ayuntamiento vecino la media ascendió hasta la decena, cuando entonces el promedio eran 2,6.

Entre enero y junio ya van, en total, 152 en los dos concellos (74 en Lalín y 78 en A Estrada).

Más de 600 hurtos cometidos en las dos capitales comarcales entre 2019 y 2024

Los hurtos tienen un notable peso entre todas las infracciones y este segmento de hechos delictivos es siempre el más representativo de los que constan en la relación del ministerio. La comisión de hurtos en Lalín y A Estrada ha ido en aumento y de un total de 99 denuncias que constan en los archivos policiales del año 2019 se pasó a 140 el pasado ejercicio. En Lalín hay más hurtos, o al menos se denuncian bastante más, que en A Estrada. Si en el año anterior a la pandemia sanitaria se produjeron 45 hurtos en Lalín y 43 en A Estrada, este balance cayó en 2020 a un total de 88, repartidos entre 46 en el municipio dezano y 39 en el estradense. Curiosamente estos delitos continuaron dibujando una gráfica descendente doce meses después, con 37 denuncias en Lalín y 24 en A Estrada. A partir de entonces la comisión de hurtos fue en aumento, hasta el punto que en 2022 se contabilizaron 95 (52 de ellos en el término municipal lalinense) y ya en 2023 rebasaron el centenar, con 77 en Lalín y 56 en A Estrada. El último ejercicio completo del que existen datos es 2024, cuando A Estrada superó a la otra capital comarcal, al sumar exactamente 75, diez más que Lalín. Por otro lado, el Ministerio del Interior desglosa en sus informes los asaltos a toda clase de inmuebles de los que se producen en viviendas. En estos cinco años en Lalín constan un total de 132 robos con fuerza en todo tipo de edificaciones, de los que 66 se produjeron en hogares. Es un balance muy superior al que muestra A Estrada, con 45 asaltos a inmuebles y 44 en viviendas. En lo que respecta a robos con violencia e intimidación la cosa va más pareja al contabilizarse 11 denuncias en Lalín entre los años 2019 y 2024, mientras que en A Estrada fueron una decena.