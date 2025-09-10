El Concello confirma el alto interés empresarial por el polígono de Toedo

El Concello de A Estrada confirmó este martes el interés empresarial que despierta la futura ampliación del polígono industrial de Toedo, un día después de que el Consello da Xunta diera luz verde a la aprobación inicial del Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial (PEOSE) para este parque. El proyecto, promovido por la sociedad pública Xestur, permitirá incrementar la superficie actual en más de un 80%.

El alcalde estradense, Gonzalo Louzao Dono, subrayó que existen peticiones tanto a nivel municipal como autonómico para instalarse en las nuevas parcelas proyectadas. «Hay demanda en el Concello y también consultas en la Consellería de Economía, por lo que es uno de los polígonos estratégicos para el gobierno gallego», señaló. Sus declaraciones coinciden con las realizadas recientemente por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al reconocer el interés empresarial en la zona.

Según explicó Louzao, la ampliación responde a dos ejes fundamentales: mejorar las comunicaciones y generar nuevas oportunidades laborales. El regidor destacó que la futura autovía libre de peaje que conectará A Estrada con la capital gallega, el aeropuerto y la estación de tren reforzará la atractividad del parque empresarial. «Para que haya demanda de vivienda tiene que haber oferta laboral», apuntó, en referencia a la posible creación de nuevas promociones residenciales derivadas de la llegada de empresas.

El proyecto contará con una inversión de 13 millones de euros y supondrá la habilitación de 157.000 metros cuadrados adicionales, hasta alcanzar una superficie total de 347.239 metros cuadrados. Para Louzao, se trata de «un pilar estratégico para esa A Estrada de las oportunidades» y una herramienta para consolidar el crecimiento industrial y laboral del municipio.

La Xunta de Galicia enmarca esta actuación en su estrategia de fortalecer el tejido empresarial mediante la creación de suelo industrial ordenado, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. El objetivo es facilitar la implantación de nuevas compañías, favorecer la ampliación de las ya existentes y contribuir a la generación de empleo, atendiendo así a la demanda de la comarca de Tabeirós-Terra de Montes.

Desde el gobierno local también se destacó la importancia de la planificación a largo plazo para competir con otros territorios en la captación de inversiones. «Es la culminación de un proceso de competitividad de todos los concellos», afirmó el alcalde, quien instó a valorar la apuesta realizada por A Estrada en este ámbito.

Con el inicio del proceso administrativo, la ampliación del polígono de Toedo continúa dando pasos para convertirse en uno de los principales focos de atracción industrial de la provincia, con una expansión que busca garantizar el equilibrio territorial y atraer nuevos proyectos empresariales.