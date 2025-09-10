Cati Somoza reitera las carencias en la recepcionada obra de la calle B

El PP de Rodeiro, que ya lo había denunciado hace tiempo, mantiene que la ejecución de las obras en la calle B muestra numerosas carencias que se agravarán con la llegada del invierno. Califica de «lamentable» que el gobierno haya recepcionado los trabajos cuando son visibles «graves problemas de ejecución» y cita por ejemplo que el firme ya presenta hendiduras que generan incomodidad en la circulación.

Su portavoz, Cati Somoza, apunta que estamos ante el proyecto más relevante desarrollado en la localidad en el último año, gracias a una aportación de la Diputación provincial de 400.000 euros. Responsabiliza al bipartito de estas carencias en las obras por no haber actuado con diligencia y con el oportuno deber de inspeccionar los trabajos. El PP exige «a los dos alcaldes que tomen su trabajo en serio por respeto a los vecinos y al adecuado uso del dinero público y procedan a solicitarle a la empresa adjudicataria, la firma Nature, que casualmente es la que lleva la práctica totalidad de las obras en Rodeiro, que proceda a su arreglo de inmediato. Estima necesaria la subsanación de todas estas deficiencias para evitar que se repita lo que aconteció con unos trabajos realizados en el pabellón. Concreta que tras la renovación de la cubierta de este recinto deportivo a los pocos días ya se pudo comprobar su mala ejecución pues empezó a llover dentro. Asegura que estos problemas todavía persisten en la actualidad.