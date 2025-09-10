Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casa do Patrón recrea el proceso del lino el día 11 de outubro

REDACCIÓN

Lalín

El Museo Etnográfico Casa do Patrón programa la XVII Recreación do Proceso do Liño el próximo 11 de octubre. Será en sus propias instalaciones de la parroquia lalinense de Doade a partir de las 16:00 horas.

La recreación explicativa del proceso de obtención del lino correrá a cargo de personal de la propia Casa do Patrón y de la Asociación de Mulleres Rurais San Bartolomeu de Insua, en el municipio lugués de Vilalba. Los visitantes también podrán disfrutar de una exposición de ropas elaboradas con lino y lana.

La jornada se completará con la Foliada da Fía, en la que actuarán los grupos de pandereteras A Xariza de Parada y Casa do Patrón. La entrada es libre. Quienes deseen obtener más información pueden contactar con el centro a través de su teléfono (986692203) o de su correo electrónico (casadopatron@gmail.com).

Por otro lado, el museo de Codeseda da cuenta de la recuperación, siete meses después, de los molinos de A Ponte y Entre Ríos, que han recobrado su «habitual esplendor».

