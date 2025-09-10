«Busco construír un rural literario non atópico, semellante ao que habito eu»
‘Arte Menor’. Así se titula o novo libro de Susana Sanches Aríns, que este sábado se presenta na Zona dos Viños ás 19.30 horas –agás en caso de chuvia, que se trasladará ao MOME–. O nome, unha reivindicación en si mesmo, refírese de xeito irónico aos prexuizos sobre o rural, o popular e o cotiá. Nunha conversa con FARO a autora fálanos máis en profundidade sobre esta e moitas outras cuestións.
Susana Sanches Aríns (1974), é unha desas autoras que non se poden predicir. Cada publicación súa achéganos a un universo diferente, novas historias que pouco ou nada teñen que ver coas anteriores. Porén, sexa dende a prosa ou a poesía, as súas liñas sempre teñen a capacidade de chegar a nós, lectoras e lectores. Agora presenta Arte Menor, un poemario composto por 40 composicións nas que a voz poética colectiva dun grupo de mulleres de aldea nos mete de cheo nas súas clases de pandeireta.
Como xurde este proxecto?
Nace dunhas xornadas ás que asistín hai anos, chamadas ‘Somos pandereteiras’. Daquela fora convidada a participar como secretaria nunha mesa de debate, da cal tamén saíu unha publicación homónima da editorial Xerais. Durante ese coloquio pensei que me gustaría escribir un libro poñendo en valor os grupos de pandeireta e as asociacións que traballan no rural. Dende entón fun compoñendo pouco a pouco, ata chegar aquí.
Fáleme da temática. Sobre que versa ‘Arte Menor’?
Principalmente, fala dun grupo de mulleres que habita nun Lugar, que non ten nome. Hai un motivo para isto, que é que podería ser calquera das nosas aldeas. Elas xúntanse para aprender a tocar a pandeireta, sendo a neta dunha delas a que lles da clase. Así, o libro conta todo o proceso, dende que comezan ata que conseguen facer a primeira festa.
Vostede mesma formou parte de grupos destas características. Hai algo de biográfico nestes poemas?
Efectivamente, eu fun a aulas de pandeireta primeiro na Arousa e logo aquí na Estrada, en Tamparrantán máis en Vinseiro. Esas experiencias axudáronme á hora de escribir. Para min estas formacións son de grande importancia polo seu papel como dinamizadores do rural e creadores de sentimento de colectividade e comunidade.
As súas obras teñen sempre un eixo reivindicativo. Ademais das pandereteiras, que outros elementos busca poñer en valor neste libro?
Por suposto, o rural. Esta é unha cuestión transversal en toda a miña obra. Busco trasladar unha imaxe deste espazo que non sexa atópica. É dicir, construír un rural literario que se asemelle ao que habito eu, dándolle unha representación digna na literatura. Ademais, dentro do cosmos deste poemario tamén intento devolver axencia a todas esas mulleres da aldea que non a teñen, especialmente ás maiores. E, finalmente, poñer en valor o asociacionismo de base.
Neste sentido, e tendo vostede coñecemento da música popular galega, empregou algún tipo de recurso métrico ou estilístico para as composicións?
En absoluto. De feito quixen fuxir de facer coplas. A idea non era facer un remedo das coplas populares. O ritmo non está construído á maneira tradicional, iso xa o fixo Rosalía de Castro no século XIX. Precisamente unha das maiores dificultades durante o proceso creativo foi atopar a maneira de escribilo sen recorrer a eses recursos.
Falando do proceso creativo, mencionaba anteriormente que o tomara con calma. Diría que é vostede unha autora que prefire deixarse levar pola inspiración do momento, ou mantén unha rutina disciplinada?
Non son de dedicarlle un tempo específico ao día. Arte Menor levaba na miña cabeza dende o 2019, pero non o rematei ata o ano pasado. É certo que entre medias tiven outros proxectos, como SuperÚlex ou Cinco Curuxas, mais tendo a ser bastante caótica. Unha cousa que me axuda neste sentido é participar no obradoiro de escritura de Apiario, dirixido por Antía Otero, que me obriga a ter máis constancia. Con todo, unha vez chego á estrutura que quero para a obra, e o ton poético, resúltame doado e vou moito máis rápido.
Na presentación estará acompañada por Mercedes Peón. Algún motivo en concreto polo que a escollera a ela?
Mercedes é un dos grandes referentes da cultura e a música popular galega, pero ademais é unha das persoas ás que está dedicado esto libro. Sabía que quería que fose ela a que estivese conmigo, do mesmo xeito que en Vilanova me acompañou Uxía Pedreira, ou no Festigal a miña exprofesora de pandeireta na Arousa. Mulleres que están en relación co que conto.
Para rematar, este libro agocha un novo formato. Que nos pode contar?
Así é. Ademais das ilustracións de María Joao Worm, algunhas composicións están acompañadas de códigos QR que nos levan a sons da vida cotiá na aldea. Son gravacións que eu fixen e seleccionei. En xeral, estou moi contenta coa edición de aCentral Folque.
