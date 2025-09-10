El BNG reclama la construcción de aceras de la Rolda Leste hasta el CIS

El BNG de Lalín reclama al grupo de gobierno la construcción de aceras en el tramo de la Rolda Leste que conecta con el Centro Integral de Saúde (CIS). Concreta que por cuestiones de seguridad vial serían convenientes en el trayecto de poco más de 100 metros que comunica la rotonda de Alto de Vales con la calle 4.

Para su portavoz municipal, Francisco Vilariño, el peligro en este punto se incrementa con el estacionamiento de vehículos, muchos de ellos pesados, sobre el propio arcén, cuestión que obliga a las personas a caminar por la calzada compartiendo así espacio con el tráfico rodado.

La construcción de estas acercas, dice, sería factible sin la necesidad de adquirir nuevos terrenos y solo aprovechando el espacio que actualmente se destina a aparcamientos. Entiende que esta medida no supondría problemas pues en la zona existen suficientes espacios para estacionamiento.

Por otro lado, dice que estos días la brigada de Obras repone aceras en otros puntos del casco urbano como O Regueiriño y pregunta por qué no se lleva a cabo una actuación semejante en este acceso al centro sanitario.