La Anpa del Xesús Golmar celebrará asamblea el día 18
La Anpa del CEIP Xesús Golmar de Lalín celebrará el día 18 su asamblea general ordinaria. Será a las 19.00 horas en primera convocatoria (19.30 en segunda) en el salón de actos del centro. Allí se presentarán las cuentas del curso pasado y el cuadro de actividades extraescolares. La Anpa informa que atenderá de manera presencial a las familias de 9.30 a 10.30 horas en el propio colegio. Será a partir de hoy y una vez al mes hasta el 3 de junio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «El pueblo es más cómodo pero ya no nos vemos en un piso»
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- 130 años como monumento nacional
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Las Rías Baixas sueñan con los Óscar de la mano de «Romería»