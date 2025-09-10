Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Anpa del Xesús Golmar celebrará asamblea el día 18

La Anpa del CEIP Xesús Golmar de Lalín celebrará el día 18 su asamblea general ordinaria. Será a las 19.00 horas en primera convocatoria (19.30 en segunda) en el salón de actos del centro. Allí se presentarán las cuentas del curso pasado y el cuadro de actividades extraescolares. La Anpa informa que atenderá de manera presencial a las familias de 9.30 a 10.30 horas en el propio colegio. Será a partir de hoy y una vez al mes hasta el 3 de junio.

