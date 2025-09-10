La Anpa del Xesús Golmar celebrará asamblea el día 18

La Anpa del CEIP Xesús Golmar de Lalín celebrará el día 18 su asamblea general ordinaria. Será a las 19.00 horas en primera convocatoria (19.30 en segunda) en el salón de actos del centro. Allí se presentarán las cuentas del curso pasado y el cuadro de actividades extraescolares. La Anpa informa que atenderá de manera presencial a las familias de 9.30 a 10.30 horas en el propio colegio. Será a partir de hoy y una vez al mes hasta el 3 de junio.