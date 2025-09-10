Alma de Quireza hace del marisco un reclamo de interior

Si hablamos de mariscadas, lo lógico es pensar en pueblos de costa, mientras que para productos del campo y la tierra –como carnes y guisos– se reservan los concellos de interior. En cambio, Julia Darriba y Manuel Domínguez han querido darle la vuelta a este prejuicio, organizando en su casa de turismo rural, Alma de Quireza, unas jornadas de marisco durante todo el mes de septiembre. De este modo, los fines de semana, desde viernes a domingo, y los festivos, podrán encargarse mariscadas para degustar en uno de los escenarios naturales más impresionantes de la zona de Tabeirós-Terra de Montes: el Val de Quireza.

Los productos serán a elegir por el cliente, por ello es fundamental la antelación. «Habrá materia prima fresca y de calidad, como nécoras, bueyes de mar, vieiras o navajas. Nosotros vamos directamente a comprar en las lonjas de O Grove, Cambados y A Illa de Arousa», explican desde la gerencia. Otra de sus especialidades son los arroces con marisco, un plato de moda que añaden a su menú.

«Nuestra idea es diferenciarnos. Ya hay muchos restaurantes y casas de turismo rural que ofrecen cocidos, carnes y demás platos típicos de la zona, pero pocos apuestan por el marisco», explica Domínguez, que como natural de O Grove sabe perfectamente dónde hay que comprar para llevar a la mesa producto de calidad. No obstante, expone: «Pero lo que nosotros queremos realmente no es vender una nécora. Queremos vender lo que tenemos aquí, un paisaje que quita el aliento, tranquilidad y riqueza natural para desconectar realmente». Por ello, Alma de Quireza ofrece itinerarios de ocio y senderismo para disfrutar de toda la jornada. «En el interior hay mucho de lo que presumir, pero está infravalorado, mientras otras zonas sufren gentrificación», lamenta el empresario.