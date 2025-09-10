La ACOE celebra una miniferia dentro de su campaña de «Volta ao cole»

La Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) presentó en la jornada de ayer la campaña de «Volta ao Cole». Esta iniciativa comenzó el día 1de septiembre y se extenderá hasta el día 18. En esa jornada final tendrá lugar precisamente el acto central de esta campaña, cuando tienen previsto organizar una miniferia en la Plaza del Concello de A Estrada. Esta propuesta dará comienzo a las 17.00 y finalizará a las 20.30. Como es habitual contarán con juegos de madera, hinchables y más ofertas lúdicas.

Para poder asistir y participar en esta tarde de juegos se deberá presentar un ticket de alguno de los comercios asociados comprendido entre el 1 y el 18 de septiembre.