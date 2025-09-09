La Xunta aprueba la segunda fase de ampliación de suelo industrial en Toedo

La Xunta de Galicia aprobó ayer en de forma inicial el Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial (PEOSE) que permitirá la segunda ampliación del polígono industrial de Toedo, en A Estrada. La actuación prevé añadir 156.685 metros cuadrados a la superficie actual, lo que hará que el parque alcance un total de 347.239 metros cuadrados. Asimismo, el proyecto, que está promovido por la sociedad pública Xestur, cuenta con un presupuesto estimado de más de 13 millones de euros.

La ampliación responde a la demanda existente en la comarca de Tabeirós-Terra de Montes, donde tanto empresas ya implantadas como nuevos proyectos interesados en la zona han señalado la necesidad de disponer de más espacio. El polígono de Toedo se ha consolidado en los últimos años como un punto de referencia para la actividad industrial en la zona, pero la falta de suelo disponible limitaba su capacidad de crecimiento. Con esta actuación se pretende dar salida a esas necesidades y facilitar la llegada de nuevas inversiones, en un contexto en el que la disponibilidad de suelo se ha convertido en un factor clave para la atracción de proyectos y la consolidación de empleo estable.

El plan forma parte de una estrategia más amplia de ordenación del suelo empresarial en Galicia, que busca dotar a diferentes municipios de espacios adecuados para el desarrollo industrial. En la provincia de Pontevedra hay actualmente cerca de tres millones de metros cuadrados en tramitación. Entre las actuaciones previstas figuran el nuevo parque de Fragamoreira en Poio, la ampliación del Campiño en Pontevedra, el polígono de Louredo en Mos-Redondela, la ampliación del Pousadoiro en Vilagarcía de Arousa y el crecimiento de la Plataforma Logística Salvaterra-As Neves. También se está trabajando en el proyecto de urbanización del parque Lalín 2000 y en la reurbanización de la Central de Transportes y Terminal Intermodal de Ponte Caldelas.

La ampliación de Toedo supone una de las intervenciones más significativas en suelo industrial del interior de la provincia. La previsión es que contribuya a reforzar el tejido económico de la comarca y a favorecer la creación de empleo, aunque todavía deberá superar la tramitación urbanística y ambiental antes de que puedan comenzar las obras. Será en esa fase cuando se concreten los plazos y las condiciones para la comercialización de las parcelas, así como la definición de los servicios e infraestructuras de apoyo que acompañarán la urbanización.

El proyecto llega en un momento en el que tanto administraciones como empresarios locales reclaman soluciones para evitar la fuga de inversiones hacia otras áreas con mayor disponibilidad de espacio industrial. Desde el propio concello se había trasladado en varias ocasiones la urgencia de ganar superficie en el polígono de Toedo, considerado estratégico por su situación y su potencial.