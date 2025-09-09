Vila de Cruces y Touro organizan el sábado una ruta por el entorno del Ulla

El programa Goza do Ulla 2025 llega la Villa de Cruces y Touro este sábado con la celebración de la ruta As dúas beiras do Ulla, una actividad organizada por ambos ayuntamientos. El punto de encuentro será el área recreativa de Remesquide, a las 9. 15 horas. Los participantes podrán elegir entre dos recorridos, el corto o el largo. Acompañados por monitores, podrán hacer la ruta corta de 12 kilómetros, desde las Illas de Remesquide hasta la Ponte Basede, o la larga de 17 kilómetros, desde Remesquide, pasando por Ponte Basede y hasta Novefontes.

Ambas rutas pertenecen al mismo recorrido, por lo que el grupo transitará junto por el mismo camino, sencillamente que la corta acabará antes. Al final de cada una de las rutas habrá un bus que recogerá a los participantes para llevarlos de nuevo a Remesquide donde se les entregará una bolsa de avituallamento. La ruta de senderismo es de carácter fluvial, tipo lineal y de dificultad media. Los participantes recorrerán durante cuatro horas la senda por las dos márgenes del río Ulla en los ayuntamientos de Cruces y Touro. A lo largo del lecho del Ulla, los participantes se sumergirán en bosques ribereños y disfrutarán de la riqueza paisajística que surge alrededor del agua. La ruta ofrece hermosos paisajes naturales como el Sobreiral del Ulla, un conjunto de alcornoques de 400 metros de longitud en Touro.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse (es obligatorio anotarse) hasta mañana miércoles en el número de teléfono 986 58 20 17 o bien en el correo noemi.lois@viladecruces.es.