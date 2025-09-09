Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Usuarios do centro de Medelo navegarán pola ría de Camariñas

REDACCIÓN

Silleda

O veleiro Laion, da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) navegará estes días pola ría de Camariñas. Entre os grupos de persoas que se subirán ao barco para facer unha travesía están os usuarios do centro de atención diurna que Cogami ten en Medelo (Silleda). Irán o día 19 na quenda de mañá.

