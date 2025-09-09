Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Silleda informa hoy sobre salud mental

En la Praza Siñor Afranio de Silleda habrá hoy un puesto informativo sobre salud mental desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. Contará con presencia de personal especializado en Saúde Mental Feafes Galicia, Asociación Itinera y Asociación Fonte da Virxe. Hará una labor de sensibilización, explorando mitos y realidades de trastornos mentales, estrategias de autocuidado y recursos comunitarios disponibles, entre otros.

