Silleda informa hoy sobre salud mental

En la Praza Siñor Afranio de Silleda habrá hoy un puesto informativo sobre salud mental desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. Contará con presencia de personal especializado en Saúde Mental Feafes Galicia, Asociación Itinera y Asociación Fonte da Virxe. Hará una labor de sensibilización, explorando mitos y realidades de trastornos mentales, estrategias de autocuidado y recursos comunitarios disponibles, entre otros.