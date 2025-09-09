A Saleta inicia mañana la novena que dará paso a la fiesta del 19

Siador inicia mañana la novena dedicada la Virgen de la Saleta, en horario de mañana (7:00) y de tarde (20:00). El miércoles 17 se celebrará la procesión de antorchas y el jueves 18 terminará la novena. Al día siguiente habrá eucaristías desde las 9:00, con la solemne a las 12:45, cantada por la Coral Polifónica Trasdeza. El jueves 18 tendrá lugar la tradicional cena en la Carballeira da Saleta, con verbena a cargo del grupo Punto Clave y el dúo Trasnos. Para el 19, día de las comidas en el recinto, están programados conciertos de la Banda de Música Municipal de Silleda, tras la misa y a las 20:00 horas; actuación del dúo Pachi Show en la sobremesa y, junto a la charanga Ardores, en la verbena. Habrá puestos de pulpo y, en caso de lluvia, el campo estará cubierto con carpa. La comisión alquila tramos del pendellos para el montaje de mesas. Juega el número 26664 en la Lotería de Navidad, por la fecha de la llegada de la imagen saletina, el 26 de junio de 1864. X.S.S.