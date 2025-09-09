A recollida de ‘Toponimízate’ chegará á Estrada e Dozón no mes de outubro
A campaña da RAG e a Xunta busca implicar á veciñanza na recopilación dos nomes de montes, leiras, camiños e microtopónimos, ás veces únicos
REDACCIÓN
A campaña Toponimízate. Falámosche dos nomes da túa terra continúa a partir deste mes de setembro a percorrer o país na procura de veciñanza que colabore na recolla dos nomes propios que designan cada monte, leira ou camiño, e tamén microtopónimos da costa e do mar que distinguen cons, petóns, limpos ou cantís. O vindeiro venres 12 de setembro a campaña chegará ao concello coruñés de Laxe cunha das nove charlas programadas ata finais deste ano, que inclúen A Estrada e Dozón.
Estas citas convocan a todas as persoas interesadas na toponimia local e que queiran sumarse, a través da aplicación Galicia Nomeada, ao proxecto colaborativo de recollida e xeolocalización destes nomes tradicionais que corren o risco de se perder. Coordinada pola Real Academia Galega en colaboración coa Secretaría Xeral da Lingua da Xunta de Galicia, a iniciativa ensina a empregar a aplicación desde o teléfono móbil ou un ordenador, mais tamén da a coñecer a orixe e o significado de nomes únicos de cada territorio. Esta información elabórase coa colaboración do lalinense Gonzalo Navaza, académico de número e profesor da Universidade de Vigo. A RAG e a Secretaría Xeral da Lingua agardan que as charlas anime á participación cidadá en Galicia Nomeada, aplicación elaborada coa recollida que se realizou a través do Proxecto Toponimia de Galicia (PTG), activo entre 2000 e 2011.
Toponimízate fará parada tamén ata finais de ano en Chantada, o venres 19 de setembro (20 horas) no auditorio municipal; Melón, o venres 26 de setembro (20 horas) na casa do concello; A Estrada, o xoves, 2 de outubro (19 horas) na Casa das Letras-Biblioteca Municipal; Cervantes, o luns 6 de outubro (12:00) no CPI de Cervantes; Baralla, tamén o luns 6 de outubro (19:00) no Centro Sociocultural de Baralla; Mondariz Balneario, o venres 17 de outubro (19:30) na sala de cultura da casa do concello; Dozón, o venres 24 de outubro, (17:00) no Centro Sociocultural do Castro; e Val do Dubra, o xoves 6 de novembro (20:30) no auditorio.
