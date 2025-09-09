Provincia Activa y +Xuntas inician talleres en cinco municipios

La Diputación de Pontevedra inicia esta semana nuevas actividades formativas de sus programas +Xuntas y Provincia Activa. Entre las asociaciones beneficiarias hay varias de mujeres de Lalín, A Estrada, Silleda, Vila de Cruces y Dozón.

A través de +Xuntas arrancan estos días talleres de conservación de alimentos, conservas y encurtidos para las asociaciones de Mulleres en Igualdade de Busto, Minas da Brea y Santa Isabel; pilates para las de Toiriz, Donramiro y Pena de Francia; risoterapia para las de Castro Valente y San Xurxo de Vea; autocuidado para el colectivo femenino de Madriñán; iniciación al recorte de álbumes para la Asociación para o Desenvolvemento Social da Comarca de Deza; artesanía en cuero para la Asociación de Veciños San Cristovo de Camposacos; y pintura para la Cultural y Vecinal Fonte de Lalín de Arriba.

Provincia Activa programa cursos de conservación de memoria para los colectivos de mujeres de Gresande (hoy) y San Miguel de Cora (jueves) y de risoterapia para el de Bendoiro, con inicio el viernes.