Programa de refuerzo para ESA en el Aula Uned en Lalín

La Uned programa un curso de apoyo para obtener el título de la ESO para mayores de 18 años en el aula de Lalín entre 15 de septiembre y el 5 de junio. Será una formación profesional de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas. Las clases tienen un máximo de 15 plazas y son gratuitas para los empadronados en Lalín, 40 euros en caso de no serlo. La matrícula debe realizarse online a través de un formulario.