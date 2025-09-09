Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O BNG alerta da reiterada presenza de escuma no Deza

Os nacionalistas piden que se actualice a sinalización de calidade de auga na Carixa

Escuma no río Deza no seu paso polo concello de Vila de Cruces.

REDACCIÓN

Vila de Cruces

O Bloque Nacionalista Galego de Vila de Cruces alerta da presenza reiterada de escuma no leito fluvial do río Deza, reclama transparencia sobre a calidade da auga e insta a todos os concellos da contorna a actuar. Manifesta a súa preocupación polos «verquidos» detectados no río, que explica que son visibles en diferentes puntos do municipio e que son especialmente preocupantes «pola súa repetición ano tras ano». Engade que a aparición de escuma e restos contaminantes supón un risco para o ecosistema e para o aproveitamento social e económico do río.

Alejandro Fiuza, portavoz da formación nacionalista en Cruces, sinala que «é inaceptable que, cada ano, asistamos a episodios de vertidos sen que se adopten medidas contundentes. A saúde do río Deza e o benestar da nosa veciñanza están en xogo». A formación lembra que a situación repítese constantemente, sen que as administracións con competencias ambientais -como a Xunta, Confederación Hidrográfica e Concellos- poñan en marcha actuacións que atallen a orixe dos problemas. «Non chega con abrir expedientes: é necesario un plan integral de control e saneamento que inclúa inspección periódicas, sancións a quen contamina e investimentos en depuración», engade Fiuza.

Chamamento aos concellos

Polo tanto, o BNG de Cruces reclama que o Concello actualice «de inmediato» a sinalización de calidade de auga na área da Carixa, para «evitar mensaxes enganosos á veciñanza e visitantes». Piden que os restantes concellos polos que discorre o Deza e os seus afluentes adopten medidas semellantes e investiguen posibles focos de contaminación, «especialmente ante as sospeitas de que os vertidos poidan proceder dunha EDAR que non funciona correctamente».

A formación nacionalista comprométense a encargarse de levar esta problemática aos plenos municipais, ao Parlamento Galego e ao resto dos órganos supramunicipais correspondentes, cun obxetico claro: «que o Deza recupere a súa saúde ecolóxica e continúe a ser fonte de vida e riqueza para o territorio».

Esta non é a primeira alerta no que vai de mes, xa que o grupo nacionalista de Silleda denunciou o mércores pasado tamén «os continuos vertidos incontrolados» ao río, o que comprobaron nunha visita ao entorno do mosteiro de Carboeiro e á área fluvial da Carixa. «Existía abundante escuma no río, posiblemente dun vertido de augas contaminadas con deterxentes», apuntaba.

