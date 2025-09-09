Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noche de videojuegos en el Novo Mercado |

La asociación juvenil Imaxina e Axuda celebró este sábado en el Novo Mercado de A Estrada su ‘Noite de Videoxogos’, una velada en la que apuesta por el ocio saludable, invitando a los jóvenes del concello a disfrutar de un entretenimiento sano.

