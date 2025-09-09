Montouto celebra la romería de los Dolores este fin de semana

La capilla de Montouto, en la parroquia lalinense de Santa Baia de Losón, celebra su romería de la Virgen de los Dolores este fin de semana. La novena, que comenzó el pasado sábado, es a las 20:30 horas. A esa misma hora está fijada la procesión de antorchas del sábado 13, seguida de una misa solemne cantada por el coro Nuestra Señora de O Corpiño. A continuación habrá actuación del dúo Pachi Show y servicio de carpa y de pulpo. El día grande de la fiesta será el domingo 14, con misas durante toda la mañana desde las 9:00, hasta la solemne de las 13:15 horas, cantada de nuevo por el coro de O Corpiño. La actuación musical correrá a cargo del grupo Sin Ton Nin Son. La capilla dedicada a la Virgen de los Dolores en Montouto está situada a unos dos kilómetros del concurrido santuario mariano de O Corpiño. x.s.s.