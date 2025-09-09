Un lugar donde vivir y trabajar en la naturaleza

En un espacio retirado de los ruidos de la ciudad, alrededor de una carballeira en Ponte Caldelas, se encuentra el «Coliving Anceu», un lugar donde varias personas procedentes de diferentes nacionalidades viven juntas. Allí realizan distintas actividades, comparten experiencias y algunas también teletrabajan.

Este coliving abrió sus puertas en 2020, por lo que este año celebra su quinto aniversario. Su propietario es Agustín Jamardo, natural de Caldas de Reis, que se interesó por las noticias de «la Galicia vaciada». Fue así como conoció el concepto de coliving y empezó, junto a su familia, a buscar distintas propiedades hasta dar con el lugar idóneo. «El sitio es maravilloso, la verdad es que vivimos casi en el bosque», comenta Agustín.

Sin embargo, uno de los aspectos por los que destaca y que realmente diferencia a este coliving a nivel europeo es por la cantidad de proyectos que pone en marcha con la gente del pueblo y de las aldeas vecinas: «Aunque es un espacio privado, esta es la casa de todos. La gente de la aldea está muy integrada en todo lo que hacemos. Los vecinos pasan por aquí o nos juntamos todos en la comunidad de montes y organizamos acciones conjuntas», expresa el propietario. Además, según cuenta, esta cantidad de iniciativas que realizan es uno de los motivos que llevó a sus residentes a animarse a vivir esta experiencia única.

Varios miembros y residentes. / Gustavo Santos

Aproximadamente el 70% de los habitantes del coliving se dedican al sector tecnológico y «teletrabajan en temas de software, marketing o soporte al cliente». Aparte de sus propias tareas, las personas suelen aportar su grano de arena colaborando en las diversas actividades que se realizan junto con la aldea, como quitar eucaliptos cuando salen rebrotes o ayudar a montar el escenario de los festivales que celebran.

En líneas generales, el proyecto de Agustín se ha vuelto bastante popular y este año celebran su quinto aniversario con orgullo. «La verdad es que la idea inicial está muy cerca de lo que nos estamos convirtiendo. El principal objetivo del coliving es poner en valor Galicia y que la gente del mundo conozca todas las cosas que tenemos aquí maravillosas», expresa.

A día de hoy, unas 600 personas habrán pasado por el lugar en estos cinco años, aunque Agustín confiesa que no se centra en el número total, sino que lo que pretende es que los visitantes se queden bastante tiempo en el coliving, disfruten de la experiencia, se enamoren de la iniciativa y de Galicia y, finalmente, se muden de forma definitiva al pueblo o a las aldeas de los alrededores, mejorando la calidad de vida de sus residentes y acabando con ese término de «la Galicia vaciada», algo que, según Agustín, «se está consiguiendo». «Somos partidarios de tener una persona que acabe conociendo a la gente de la aldea y piense en mudarse a Galicia en lugar de 40 que la visiten, digan que es muy bonita, y se vayan», declara.

Teletrabajando en el «coliving». / Gustavo Santos

Con este fin, una de las evoluciones que presenta el Coliving Anceu es el aumento de la estancia mínima, ya que empezó siendo de siete días y actualmente es de un mes. Otra de las novedades que ofrece, atendiendo al impacto local, son estancias gratuitas para que la gente aporte en la aldea.

La primera reunión grande que se hizo en el coliving quedó marcada mediante el primer mural que se pintó en la aldea, una actividad que se continuó haciendo al ver el orgullo de los vecinos. En ese pintado se dibujó a una señora con un rastrillo, que después se volvió a representar dándole más protagonismo en un tercer mural, en el que participaron en torno a 80 personas, incluyendo al propio artista del mural original de aquella primera reunión que resultó todo un éxito, pues 150 visitantes de diferentes lugares acudieron al acto en una aldea en la que actualmente hay 96 empadronados.

Plan de digitalización de la gestión del agua

Desde Coliving Anceu se creó la ONG «Rural Hackers», con el fin de revitalizar las zonas del rural apostando por el uso de la tecnología y la innovación.Ante la petición de los residentes de la aldea de una mejor gestión de las aguas por la gran cantidad de trabajo que le supone a los voluntarios, quienes dedican hasta 400 horas anuales a mantener el sistema en funcionamiento, desde Rural Hackers están trabajando en un proyecto de digitalización de esta gestión que está teniendo bastante acogida. De hecho, tal y como indica Agustín Jamardo, varias empresas se han interesado en la iniciativa y les apoyan, tanto económicamente como mandando personal. «Somos en total veinte personas de distintos perfiles y ámbitos que estamos elaborando un prototipo para digitalizar determinadas tareas que hace manualmente la gente del rural, de forma que se pueda hacer «online», como leer los contadores de agua de cada casa», comenta. Por tanto, estos avances no solamente mejorarían la calidad de vida de los residentes de Anceu, sino que podrían optimizar la gestión del agua en más de 1.500 pueblos. Además, la ONG tiene otros proyectos, sobre todo centrados en el emprendimiento, con la Xunta de Galicia y otros países.