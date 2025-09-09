Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Javier Otero ofrece su ‘Concerto Wifi’ en Porto do Son |

El pianista estradense Javier Otero ofreció este sábado en la Fachada Marítima de Porto do Son su innovador Concerto Wifi, dentro del proyecto Escoitando o silencio, que combinó piano y electrónica a través de auriculares conectados por wifi. La propuesta convirtió al público en parte activa del espectáculo, fusionando sonido, luz y entorno en una experiencia multidisciplinar única. Así, música y silencio crearon un diálogo entre arte y naturaleza.

