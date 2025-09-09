Javier Otero ofrece su ‘Concerto Wifi’ en Porto do Son

El pianista estradense Javier Otero ofreció este sábado en la Fachada Marítima de Porto do Son su innovador Concerto Wifi, dentro del proyecto Escoitando o silencio, que combinó piano y electrónica a través de auriculares conectados por wifi. La propuesta convirtió al público en parte activa del espectáculo, fusionando sonido, luz y entorno en una experiencia multidisciplinar única. Así, música y silencio crearon un diálogo entre arte y naturaleza.