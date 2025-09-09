Javier Otero ofrece su ‘Concerto Wifi’ en Porto do Son
El pianista estradense Javier Otero ofreció este sábado en la Fachada Marítima de Porto do Son su innovador Concerto Wifi, dentro del proyecto Escoitando o silencio, que combinó piano y electrónica a través de auriculares conectados por wifi. La propuesta convirtió al público en parte activa del espectáculo, fusionando sonido, luz y entorno en una experiencia multidisciplinar única. Así, música y silencio crearon un diálogo entre arte y naturaleza.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Atropello en una terraza de la Alameda en medio de la Feira Franca
- Una ciudad de recuerdos
- Alegría para los inquilinos: La ley permite prolongar el contrato de alquiler aunque el propietario quiera terminarlo