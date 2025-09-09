Forcarei y Dozón son los ayuntamientos de la provincia con menos nacimientos

El número de hijos por mujer en Galicia continúa en cifras preocupantes y, según los últimos datos oficiales correspondientes al pasado año, la tasa de fecundidad se situó en 6,9 hijos por cada 100.000 habitantes. Este problema se agudiza en los concellos menos habitados y su saldo vegetativo lleva muchos años en números rojos. Forcarei, con 3.127 vecinos según el último dato oficial, no está entre los diez últimos municipios de la provincia en población, pero sí aparece a la cola en número de nacimientos. Es un dato que comparte con Dozón [985 empadronados] y en ambos casos durante el año pasado solo nacieron tres bebés.

Es una tendencia que reproduce desde hace al menos un lustro, no tanto en Forcarei, pues entre 2024 y 2019 su natalidad nunca había sido tan pobre. En 2023 se registraron siete menores, dos menos que en 2022, mientras que en 2021 habían sido una decena. En 2020 nacieron una docena de niños y nueve doce meses antes. El mejor balance de Dozón en este lustro se produjo en el año de la pandemia sanitaria, con cinco nacimientos.

Con menos de una decena de bebés durante 2024 aparece, entre los municipios de la provincia, el de Rodeiro, donde el Instituto Galego de Estatística (IGE) contabiliza ocho. Portas (7), Mondariz-Balneario (6), Arbo (9), O Covelo (8), Crecente (5), Campo Lameiro (4) y Fornelos de Montes (6) completan este censo de concellos donde la media anual no llega ni a un nacimiento.

Lalín es el municipio de las comarcas donde la natalidad fue más elevada y, con 108 bebés, se acercó a concellos más poblados como Cangas (120), Ponteareas (109), Redondela (124) e incluso superó a Marín (98). Sin abandonar la comarca dezana, en Silleda nacieron 53 niños, 21 en Vila de Cruces y 17 en Agolada. En A Estrada fueron un centenar y 23 en Cerdedo-Cotobade.

Durante el año pasado se contabilizaron 336 nacimientos en los nueve municipios del área, el peor dato de las últimas tres décadas. Estos números no invitan al optimismo pues, si comparamos los registros del curso pasado con los del anterior, en 2023 la natalidad cayó en todos los concellos menos en Agolada, que calcó resultados.

Saldo vegetativo en las comarcas en números rojos

No existen políticas mágicas, a tenor de los resultados, para impulsar la natalidad y las campañas de algunos concellos de las comarcas parecen más un reconocimiento a un hecho extraordinario. Un cambio de hábitos sociales o políticas de conciliación insuficientes podrían estar detrás de una realidad incontestable. Si a la escasa natalidad se suma una importante mortalidad propia de un territorio con índices de envejecimiento elevados, el resultado es el siguiente: en los últimos cinco años completos en Deza y Tabeirós-Montes nacieron 2.030 bebés y fallecieron 5.564 personas. Esta circunstancia es común en todos los municipios y, por ejemplo, entre 2019 y 2024 en Lalín se registraron 698 niños y los decesos ascendieron a 1.446. En A Estrada fueron 644 y 1.661, respectivamente, y en Silleda, 314 y 743. En Vila de Cruces hubo 115 nacimientos y 566 muertes, mientras que en Rodeiro 73 y 307. En Agolada, 75 por 282, y en Dozón, 21 y 104. Medio centenar de nacimientos se contabilizan en Forcarei, claramente insuficientes para compensar los 455 óbitos.