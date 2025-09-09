La fisioterapeuta Rebeca García, (in)visible de este mes en Silleda

Coincidiendo con el Día Mundial de la Fisioterapia, que se conmemora el 8 de septiembre, el Concello de Silleda dedica este mes a Rebeca García Souto, a través de su programa (in)Visibles. 12 meses, 12 mulleres. Natural de Eirexe, en la parroquia de Taboada, tiene 38 años y dirige desde hace casi diez su propia clínica en Silleda.

Rebeca recuerda una infancia feliz junto a sus padres, hermanas y un primo que considera como un hermano más, marcada por «los valores de la responsabilidad y el compromiso». Estudió en el CEIP de Silleda y en el IES Pintor Colmeiro, y en 2005 decidió apostar por la fisioterapia, inspirada por la experiencia vital de su madre, que precisó rehabilitación por un grave problema de columna.

Se formó en la Universidade de A Coruña, en donde obtuvo la diplomatura en 2008. Tras siete años de experiencia en un centro privado de A Estrada, en 2016 puso en marcha su proyecto: Alecrín Fisioterapia, centro ubicado en la Praza Mestre Mateo en el que desarrolla una práctica profesional basada «en la empatía, la atención integral a las personas y la mejora de su calidad de vida», reza el comunicado municipal. Acompañada desde 2018 por Tania, «pilar fundamental del centro», apuesta por una fisioterapia que «va más allá del tratamiento de los síntomas: un enfoque holístico, que considera al paciente como un todo y que promueve hábitos saludables, la prevención y el trabajo multidisciplinar», indican desde el Concello.

«El emprendimiento no es fácil: está rodeado de miedos y de dudas inevitables, pero poder hacer lo que me gusta y del modo que me gusta, lo vale todo. Las personas que confían en nosotras son la razón de seguir mejorando cada día», valora Rebeca, que el año que viene celebrará el décimo aniversario de Alecrín Fisioterapia.

Con esta nueva entrega, (in)Visibles rinde homenaje a la trayectoria profesional y personal de una mujer que representa «los valores de compromiso, esfuerzo y dedicación, haciendo visible el papel de las emprendedoras y profesionales en el campo de la salud», concluye el comunicado oficial.