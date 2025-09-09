Estrella Galicia, inspiración para la zoqueira Elena Ferro

El Museo de Estrella Galicia recupera este mes una de sus iniciativas más queridas por el público: MEGA & Co., las colaboraciones estrechas con figuras clave de la artesanía de Galicia que pretenden visualizar y promocionar su talento. Esta vez, renueva sus lazos con «una de las figuras imprescindibles y más reconocibles» de la marroquinería gallega: Elena Ferro.

Tras su primera colección, lanzada en conjunto en 2022, MEGA y la zoqueira de Merza suman ahora nuevos productos creados con el estilo único de la marca Eferro, en los que están presentes tanto los colores de Estrella Galicia (negro y rojo) como su logotipo. Bolsos, capachos, llaveros y zuecos conforman los elementos de esta nueva colección exclusiva que pone en valor el talento y creatividad de la artesanía gallega.

MEGA&Co pretende «impulsar, apoyar y dar visibilidad al trabajo de artesanos y emprendedores que comparten con nosotros no sólo el origen, sino también la pasión por lo que somos», señala su directora, Marta Rodríguez. «De la mano de aliados como Elena Ferro, acercamos al público productos que preservan técnicas y procesos tradicionales, con alma y con historia. Creaciones que fomentan la sostenibilidad y que, inevitablemente, llevan consigo un pedazo de la identidad única de cada artesano».

Premio Nacional de Artesanía 2019, Elena Ferro representa a la tercera generación de una familia dedicada a la elaboración de zuecos desde 1915, que ha reinventado dotándolos de contemporaneidad. A través de la innovación, ha elevado un calzado tradicionalmente empleado para trabajar en el campo a un nuevo estatus, ocupando espacios tan diferentes como pasarelas y alfombras rojas.

«Los zuecos nos cuentan nuestra historia pasada. Como artesana, quiero poner en valor el rural gallego con mi grano de arena, contando de donde venimos y que, si hoy en día somos lo que somos, es por nuestro pasado. Creo que tenemos que ser agradecidas con la gente del campo», dice Ferro, que asegura que en su trabajo influyen tanto el mundo rural como las coplas de la música tradicional.

Para MEGA & Co., Ferro ha tomado como inspiración la cultura de cerveza y, en particular, de Estrella Galicia. Además de presentar unos zuecos (rojos y negros) en miniatura, la artesana también ha creado un capacho con asas y borde de cuero, llaveros e, incluso, un bolso con forma de lata de cerveza. Todos los productos están ya disponibles en la tienda del Museo de Estrella Galicia en A Coruña.