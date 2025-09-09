A Estrada selecciona un profesor de guitarra
A Estrada aprobó la lista definitiva de admitidos y excluidos para la plaza de profesor de guitarra del Conservatorio Municipal, sin registrarse exclusiones. Asimismo, se dio a conocer la composición del tribunal calificador. El primer ejercicio obligatorio se realizará el 1 de octubre a las 10.00 horas.
