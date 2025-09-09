La Diputación destinó 320.000 euros en dos años en Lalín para infraestructuras deportivas

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, destaca el acierto que está suponiendo el Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, que en dos años repartió 12 millones de euros entre los 59 ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes de la provincia, para la modernización y mejora de instalaciones deportivas municipales como las de Lalín. Este concello que recibió al amparo de estos dos planes un total de 320.000 euros que permitieron mejorar los equipamientos de las «tres joyas de la corona» de las instalaciones deportivas del ayuntamiento: El Pabellón Municipal, el Lalín Arena o a campo de fútbol Manuel Anxo Cortizo. «Son actuaciones que se pueden considerar pequeñas, pero son grandes para que Lalín siga a la vanguardia en instalaciones deportivas», afirmó el presidente provincial después de comprobar el final de las actuaciones realizadas en el pabellón acompañado por el alcalde de Lalín, José Crespo.

Los trabajos realizados al amparo de la segunda edición del PEID en este polideportivo están valorados en más de 144.000 euros y consistieron en el acondicionamiento de los aseos, la adquisición de mallas metálicas para las pistas de tenis y las gradas, de una lona de grandes dimensiones con el logotipo del ayuntamiento, la colocación de toldos separadores, la instalación de nuevo material audiovisual, de son y megafonía o la compra de nuevo material deportivo como: canastas, marcador, gradas y redes de protección. Una actuación completa que, según manifestó López, demuestra «el buen hacer del equipo de gobierno por la gestión eficaz de los fondos». El alcalde, por su parte, señaló que «son pequeños arreglos que son cruciales para tener unas instalaciones deportivas idóneas» y reconoció que el mencionado plan «es uno de los programas importantes que hizo la Diputación para los ayuntamientos».

Por otro lado, Luis López destacó que al municipio dezano llegarán tres millones de euros este año a través de otros planes impulsados por la administración provincial. «Invitamos a los vecinos a que disfruten de estas instalaciones para la práctica del deporte», concluyó.