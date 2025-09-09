La desconocida «carretera do Ulla» recuerda su pasado

El próximo día 20 vecinos actuales e históricos de la Avenida Leicures se darán cita en el Restaurante Samaná para vivir la segunda edición de su Xuntanza. Aprovechando este encuentro vecinal, hablamos con uno de sus vecinos –ahora ya exvecino–, el escritor Ricardo Terceiro, para saber un poco más de una zona de A Estrada que, como él mismo afirma, es una de las grandes olvidadas del casco urbano estradense a pesar de su importancia histórica y de ser un nexo de conexión clave a lo largo de muchas décadas.

Este vial que parte de la Porta do Sol hacia Aguións recibió inicialmente el nombre de Calle Leicures y más recientemente pasó a ser Avenida. Sin embargo, para muchos fue y sigue siendo «a carretera do Ulla», en referencia al destino de este vial. Durante muchos años, incluso había un cartel indicador en la Porta do Sol con este nombre. «Era la carretera por la que pasaba Franco cuando iba a pescar salmones a Ximonde», explica el escritor.

Ricardo Terceiro comienza su historia muy atrás, en los años sesenta, cuando la Leicures no tenía asfalto y solo había una bombilla en toda la avenida. Eran años de la popularmente bautizada como «A Noitiña», un autobús que a última hora llevaba a los trabajadores de la fábrica de Igrovi de vuelta a casa en las zonas de Aguións y Santeles. Era una línea regular que partía de la Calle Leicures y cuyo responsable era Sebastián Bahamonde.

Foto de los años 60 con la calle Leicures en tierra. | Ricardo Terceiro Colección

Otro lugar destacado en esta calle es el lavadero de Leicures, que data de finales de los años 50. «Es el más grande de los construidos en A Estrada y forma parte del patrimonio etnográfico de los estradenses», explica Terceiro. En sus primeros años y hasta los 70 era el recurso más utilizado por los vecinos para la colada, pero su uso fue decayendo con la comercialización de las primeras lavadoras domésticas en el año 66.

Sin embargo, una de las cosas que más llama la atención de esta calle de A Estrada era la gran cantidad de bares que tuvo, la mayor parte de los cuales llegaron a coincidir en el tiempo. Un lugar destacado era por ejemplo la ya desaparecida Casa Ansedes, un «mini-holding familiar» como lo define Terceiro, en donde se juntaban bodega, bar, casa de comidas, sala de baile y panadería. Su comedor estaba a rebosar por la buena calidad de la comida y su prestigio.

Inauguración del lavadero, con Suso Durán, Ramón Campos y Pelayo Bergueiro. | R.T.C.

También mítica era la Casa Río Deza, del Sr. José y la Sra. Ramona. «Uno de los lugares preferidos por los tratantes, en donde bebían las cuncas (varias) de ribeiro tinto o de blanco del país», explica Terceiro en su libro. Cerca estaba O Noso Lar, uno de los de más tradición «chiquitera» de A Estrada. Se le conocía como el Catro Pipas, porque sus mesas eran pipotes. También estaba el Bar Venecia, fundado en 1973 por Vilas, tras pasar por la Puerta del Sol. La lista la completarían el Bar Caracas y el Bar París.

«Es una calle histórica. Aunque nunca tuvimos una esencia de barrio, sí que es bonita esta vuelta al pasado», resume Terceiro.