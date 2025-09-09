Crespo inicia una ronda por los centros educativos
El alcalde de Lalín, José Crespo, acompañado de la edil Begoña Blanco, inició ayer una ronda de visitas por los centros educativos. Tras pasar por los CEIP del núcleo urbano, durante esta semana acudirá al resto de centros de enseñanza.
