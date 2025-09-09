Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crespo inicia una ronda por los centros educativos

Crespo inicia una ronda por los centros educativos

Crespo inicia una ronda por los centros educativos

El alcalde de Lalín, José Crespo, acompañado de la edil Begoña Blanco, inició ayer una ronda de visitas por los centros educativos. Tras pasar por los CEIP del núcleo urbano, durante esta semana acudirá al resto de centros de enseñanza.

