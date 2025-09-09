El BNG lamenta que los vecinos de Dozón no tengan preferencia en la residencia

El BNG lamenta que los mayores de Dozón no vayan a disponer de plazas reservadas en la residencia y centro de día que se está construyendo en esta localidad dezana. La parlamentaria autonómica de la organización nacionalista Ariadna Fernández afea a los gobiernos local y gallego por no ponerse de acuerdo en este modelo para un servicio que será gestionado por la empresa Coviastec durante un período mínimo de 40 años a pesar de la oposición del BNG al apuntar que se habían modificado las bases del concurso al antojo de la empresa.

Fernández apunta alcalde de Dozón, Adolfo Campos, afirmaba en sesión plenaria que « la reserva de plazas no es posible» de manera que los vecinos de la localidad y de la comarca dezana entrarán con los mismos baremos que todos los posibles usuarios de Galicia, no beneficiando al ayuntamiento y a sus habitantes «e incumpliendo claramente el acuerdo del Consorcio con la Fegamp». Añade que el regidor admite que «no va a haber plazas reservadas para nuestros vecinos , de manera que continuaremos moviendo por el país a personas que pierden todo contacto con su lugar de residencia y dificultan mucho la vida de sus familiares, que seguirán recorriendo kilómetros para visitar a sus mayores en lugar de tenerlos al lado de la casa». Para Mario Vila, responsable local del BNG, «la privatización es el modelo de la Xunta para los cuidados y se permite cómo podemos ver que los acuerdos se incumplan, o eso o el alcalde contradice al gobierno gallego, cosa que no se entendería y que sería una disfunción grave».

Engaño

La diputada lalinense desvela que recibió respuesta de la Xunta a las iniciativas presentadas en la cámara autonómica y adelanta que pedirá explicaciones en este sentido insistiendo en que se prioricen plazas para los habitantes de Dozón, un concello que, indica, muestra un elevado índice de envejecimiento. «El modelo de gestión externa deriva de la falta total de interés por parte de la Xunta de tener unos cuidados de calidad para nuestros mayores», indica. Para finalizar, Ariadna Fernández acusa al mandatario local de «vender a los vecinos loa falsa idea de que la residencia satisfaría sus necesidades, mintiendo claramente hace unos días».