Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baile dos mozos polas festas do Rosario de Goiás

Baile dos mozos polas festas do Rosario de Goiás

Baile dos mozos polas festas do Rosario de Goiás

A parroquia lalinense de Goiás celebrou as súas festas na hora da Virxe do Rosario. O domingo, ademais dos oficios relixiosos, houbo o tradicional Baile dos mozos no que un grupo de rapaces e rapazas da parroquia danza diante da imaxe da Virxe cun pano atado ás costas e sempre vestidos con camisa branca e pantalón ou saia negra. A sesión vermú foi amenizada pola Banda de Lalín nunha celebración que na contorna se coñece como a Festa da Xuventude.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents