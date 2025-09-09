Baile dos mozos polas festas do Rosario de Goiás
A parroquia lalinense de Goiás celebrou as súas festas na hora da Virxe do Rosario. O domingo, ademais dos oficios relixiosos, houbo o tradicional Baile dos mozos no que un grupo de rapaces e rapazas da parroquia danza diante da imaxe da Virxe cun pano atado ás costas e sempre vestidos con camisa branca e pantalón ou saia negra. A sesión vermú foi amenizada pola Banda de Lalín nunha celebración que na contorna se coñece como a Festa da Xuventude.
